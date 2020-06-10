البرلمان يسارع الزمن لإنجاز مشروع الموازنة العامة الجديد

تواصل لجان مجلس النواب اجتماعاتها اليوم، لمناقشة الموازنات الخاصة بالعام المالي الجديد 2020/2021، ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلساته الأسبوع المقبل برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لمناقشة التقرير النهائي للموازنة العامة للدولة.

وتعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، اجتماعا برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة الموازنة العامة الخاصة بوزارة التنمية المحلية.

وتعقد لجنة السياحة والطيران اجتماعا برئاسة النائب عمرو صدقي، لمناقشة الموازنة العامة لوزارة السياحة.

وكان مجلس النواب كثّف عمله على مدار الأسبوع، عقدت اللجان البرلمانية اجتماعاتها لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، في سباق مع الزمن التزاما بالمواعيد الدستورية لإقرار الموازنة.