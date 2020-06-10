إحباط تهريب سجائر أجنبية قيمة رسومها الجمركية 35 مليون جنيه

أكدت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائي، بإدارة شرطة موانئ بورسعيد بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص، باستيراد حاوية مشمولها "سجائر" قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء غرب بورسعيد.

وبينت التحريات تقدم أصحاب الحاوية بطلب لإعادة تصدير مشمول الحاوية إلى إحدى الدول الأجنبية عبر ميناء شرق بورسعيد، كما أضافت التحريات أن مشمول الحاوية مخبأ بداخلها أصناف مخالفة لما ورد بالمستندات وغير مطابقة للمواصفات.

تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد وفحص مشمول الحاوية،. حيث أسفرت أعمال اللجنة عن ضبط 1040 كرتونة سجائر أجنبية الصنع ، بالعرض على الجهات المختصة ببورسعيد أفادت بأن "مشمول السجائر غير مطابق للمواصفات وضار بالصحة العامة ويوصى بإعدامها".

قدرت إجمالي قيمة الرسوم والضرائب النوعية المستحقة والتعويض الجمركي المستحقة بـ35 مليون جنيه.