إزالة بقعة زيت بشواطئ مرسى علم

أزالت جميعة المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر، مساء اليوم الأربعاء، تجمعات كبيرة للزيت بالكيلو 20 شمال مرسى علم قبالة شاطئ أحد الفنادق السياحية.

كان ورد بلاغ من أحد القرى السياحية بوجود تجمع زيت بالمنطقة الواقعة عند الكيلو 20 شمال مدينة مرسى علم، وتبين وجود تلوث بالزيت البترولي بطول 300 متر وعرض1 متر على الشاطئ الواقع بين قرية حبيبة وقرية شجرة السياحية تقدر كميته بما يتراوح بين 6 و8 متر مكعب، غير معلوم المصدر .

وقال مصدر بجهاز شؤون البيئة بالبحر الأحمر، إن التسريب غير معلوم المصدر وقد يكون ناتج عن تسرب لزيوت محركات مراكب تجارية بالمنطقة القريبة للساحل.