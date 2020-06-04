مستشفيات الغردقة تعلن خروج 32 حالة تعافي من كورونا منذ بداية العزل

سجل مستشفى العزل والغردقة العام، 32 حالة شفاء من كورونا، منذ أن تم التخصيص كمستشفيات عزل، منذ أوائل شهر مايو الماضي، طبقا لقرار وزارة الصحة، كما شهدت مستشفيات العزل بالغردقة، حالتين وفاة في يوم واحد، لمهندس بشركة بترول بجبل الزيت، والحالة الثانية لرجل في العقد الثامن من العمر، من مواطني مدينة الغردقة.

كما شهد مستشفى الغردقة العام، خروج أصغر حالة تعافي للطفلة (لافانيا)، التي تبلغ من العمر عام وسبعة أشهر، وذلك بعد حجزها بالعزل سبعة أيام للعلاج، بينما كانت أطول فترة علاج لمتعافي، لشاب يدعى أحمد وبلغت ثلاثة أسابيع.

حسب بيان وزارة الصحة، سجلت محافظة البحر الأحمر، أقل معدل الإصابة بفيروس كورونا، ضمن ثلاث محافظات على مستوى الجمهورية، هي البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء.

واشاد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريحات صحفية للوطن بالجهود المبذولة من الطاقم الطبي والإداري والتمريض بمستشفى العزل بمدن المحافظة، لافتاً أن هناك كشفًا دوريا يوميًا على المرضى وعمل جميع الفحوصات الطبية اللازمة، مؤكدا على أن حالة خروج من المتعافين من كورونا، لابد أن تسجل نتائجها مسحتين متتاليتين، للتأكد من شفاء الحالة، مقدما كل الشكر والتقدير والاحترام لجنود "البالطو الأبيض"، وزملائه من الأطباء والتمريض، على جهودهم المبذولة خلال تلك الفترة الراهنة التي يمر بها العالم.