بعد مغادرة المصريين للعزل الصحي.. فنادق مرسى علم تستعد للسياحة الخارجية

تسعد فنادق مرسى علم لاستقبال السياحة الخارجية وذلك بعد مغادرة جيمع نزلاء الفنادق من المصريين العائدين من الخارج بعد انتهاء فترة العزل الصحي طبقا لقرار الدولة بإلغائه للعائدين من الخارج، واستبداله بالعزل المنزلي لمدة 14 يوما، مع تطبيق الإجراءات الوقائية بالحجر الصحي بمطار مرسى علم.

واكد عاطف عثمان، مدير عام إحد الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي بمرسى علم، اليوم الجمعة، على مغادرة جيمع نزلاء الفنادق السياحية من المصريين العائدين من الخارج، وذلك بعد قرار إلغاء العزل الصحى للعائدين من الخارج واستبداله بالعزل المنزلي.

وأشار إلى أن الفنادق بدأت تستعد لاستقبال السياحة الخارجية، وذلك بناء على الحجوزات التي تلقتها بعض الفنادق بمرسى علم من عدد من شركات السياحة من بعض الدول الأوربية.

كانت توقفت فنادق مرسى علم بالبحر الأحمر عن استقبال المصريين العائدين من الخارج لقضاء فترة الحجر الصحي، وذلك منذ أمس الخميس بعد قرار وزارة الصحة باستبدال الحجر الصحي بالعزل المنزلي للقادمين من الخارج لمدة أسبوعين.

وكشف أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر أن فنادق مرسى علم استقبلت نحو 11500 مصري من العالقين بالخارج على متن حوالي 65 رحلة طيران استثنائية لإعادة المصريين العالقين في الخارج من عدة دول عربية وأجنبية وأفريقية، وذلك منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا وبدء رحلات عودة المصريين منذ مطلع أبريل الماضي.