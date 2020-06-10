247 درجة للعام و205 للخاص.. اعتماد تنسيق القبول بالثانوية في المنيا

اعتمد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام والخاص على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسي 2020 - 2021، حيث جرى تحديد مجموع 247 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام، ومجموع 205 درجات كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي الخاص.

وقال محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم في المنيا، إن عدد الطلاب المتوقع قبولهم بمدارس التعليم الثانوي الحكومي والخاص 27513 طالبا وطالبة في 127 مدرسة ثانوي عام.

ويبلغ عدد الطلاب المتوقع قبولهم بمدارس التعليم الفني 68590، والتي تتمثل في 14 مدرسة تجارية، 31 صناعية، و6 مدارس زراعية.

كما اعتمد المحافظ، الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفني "صناعي – زراعي – تجاري - فندقي" ومدارس التعليم والتدريب المزدوج، وكذلك قواعد التنسيق الخاصة بهم.