تخصيص 3 معامل "pcr" بمستشفيات المنيا لإجراء تحاليل فيروس كورونا

أكد اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، تخصيص 3 معامل "pcr" بمستشفيات حميات المنيا والتأمين الصحي وجراحات اليوم الواحد بالمحافظة، لإجراء تحاليل فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال لقاء عقده المحافظ مع مديري معامل التحاليل بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، والدكتور أسامه بلبل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، للوقوف على الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتأكيد على جاهزية مستشفيات المحافظة لمواجهة أية طارئ.

ووجه المحافظ بإزالة أي تحديات أو عقبات، تحول دون تطبيق كافة إجراءات مواجهه الفيروس، مع إنجاز العمل والإسراع به داخل القطاعات المختلفة للمنظومة الطبية.

وقدم المحافظ الشكر والتقدير لجميع الأطقم الطبية على تحملهم المسؤولية، وجهدهم في تقديم الخدمة الطبية للمرضي بالمحافظة، في ظل تلك الظروف الاستثنائية الراهنة.

وكانت محافظة المنيا، قد أعلنت عن تخصيص أرقام الخطوط الساخنة لتلقي الشكاوى والرد على استفسارات المواطنين المتعلقة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، وذلك على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع. وهي 0862342200 -0862320001، إضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية التابع لمجلس الوزراء 16528، والخط الساخن لوزارة الصحة 105 أو 15335.