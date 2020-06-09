جامعة المنيا تواصل استلام الرسائل البحثية من طلاب فرق النقل

أكد الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا، أن كليات الجامعة الـ20 تواصل تلقي الرسائل البحثية لطلاب فرق النقل إلكترونيًا، والتي بدأت من أول يونيو الجاري، كبديل لتقييم الطلاب بالمقررات الدراسية التي درسوها، ووفقاً للضوابط الاسترشادية التي أقرها مجلس الجامعة، وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى انتظام عملية تلقي الكليات البحوث من الطلاب إلكترونيًا، عبر البريد الإلكتروني لأساتذة المادة المُعلن عنه بمنصة المقررات الإلكترونية على موقع الجامعة، وكذلك المُعلن على الاستمارة البحثية بكل مقرر، تمهيدًا لحصر الطلاب والبدء في عملية التصحيح، وإعلان النتائج.

وأكد أن طلاب معظم الفرق الدراسية انتهوا من إرسال أبحاثهم، ومن المقرر استمرار الكليات في تلقي الرسائل البحثية لطلابها حتي 15 يونيو الجاري.