عمرو سلامة ينشر صورة مع والده احتفالا بذكرى ميلاده

نشر المخرج عمرو سلامة صورة بصحبة والده الراحل على حسابه الخاص محتفلا بذكرى ميلاده.

وعلق "سلامة" على الصورة: "عيد ميلاد سعيد للرجل الذي ترك هذه الحياة ليعيش إلى الأبد في قلبي"، وأضاف: "قالوا إن الأمر يتحسن بعد عام، ولكن مر ثلاث سنوات منذ رحيلك ومازال لدى نفس الشعور".

يذكر أن المخرج عمرو سلامة دوما ما يتواصل مع الجمهور عبر حساباته الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعي، وفي شهر رمضان الماضي كان قد علق "سلامة" على مسلسل الإختيار عبر حسابه الخاص بموقع "تويتر" عن الحلقة الـ28 من المسلسل، والتي تناولت الهجوم الإرهابي على كمين البرث بشمال سيناء ونتج عنه استشهاد البطل أحمد منسي وعدد من رجال الصاعقة.

وكتب "سلامة" في تغريدته: "حلقة النهاردة (28) من مسلسل الاختيار أهم حلقة في تاريخ التليفزيون العربي كله".