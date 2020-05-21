عمرو سلامة: الحلقة 28 من "الاختيار" أهم حلقة في تاريخ التلفزيون العربي

كتب المخرج عمرو سلامة تغريدة عبر حسابه الخاص بموقع "تويتر" عن الحلقة الـ28 من مسلسل الاختيار، والتي أذيعت مساء اليوم وتناولت الهجوم الإرهابي على كمين البرث بشمال سيناء ونتج عنه استشهاد البطل أحمد منسي وعدد من رجال الصاعقة.

وكتب "سلامة" في تغريدته: "حلقة النهاردة (28) من مسلسل الاختيار أهم حلقة في تاريخ التليفزيون العربي كله".

يذكر أن مسلسل الاختيار، يسرد قصة شهيد الصاعقة أحمد منسي، قائد الكتيبة 103، الذي اُستشهد على أيدي التكفيريين في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح عام 2017.

والمسلسل من سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، وسارة عادل، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد إمام، وأحمد رزق، وآسر ياسين، وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز.