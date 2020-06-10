القباج تتفقد أنشطة "التضامن" بحي الأسمرات.. مجمع خدمات بـ78 مليون جنيه

زارت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، حي الأسمرات؛ وخلال الزيارة تفقدت أعمال الإنشاء بمركز خدمات الأسرة والطفولة بمنطقة الأسمرات والذي يتم العمل على الانتهاء من أعمال الإنشاء فيه 30 يونيو الجاري، ليقدم عدداً من الخدمات المتنوعة التي تقدمها الوزارة لسكان حي الأسمرات، بتكلفة 76 مليون جنيه.

وقالت القباج، إنَّ العمل يتم على قدم وساق للانتهاء من أعمال الإنشاء هذا الشهر؛ حيث كان من المفترض الانتهاء قبل هذه المدة لولا تداعيات مواجهة فيروس كورونا.

وأضافت القباج، أنَّ المبنى يقام على مساحة 5 آلاف متر، ويتكون من 3 طوابق، ويحتوي على معارض للأسر المنتجة وخدماتها ومركز تنمية مهارات الطفل العامل ومركز الاستشارات الأسرية ومركزا لخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة ومركزاً للمرأة المعنفة و3 دور مناسبات ومركزاً للتدريب.

وتفقدت وزيرة التضامن، خلال جولتها إحدى حضانات التي أنشأتها وزارة التضامن بالتعاون مع جمعية "خير وبركة" ضمن أنشطة المشروع القومي لتنمية الطفولة المبكرة.

وكانت وزارة التضامن خصصت ميزانية لإنشاء 8 حضانات تم افتتاح 6 منها، لخدمة أكثر من 1300 طفل، وجار العمل على آخر حضانتين.

واستمعت وزيرة التضامن، لشرح حول الخدمات التي تقدمها الحضانات لسكان الأسمرات ووجهت بزيادة أعداد الحضانات بحي الأسمرات لسد العجز.

وانتقلت القباج، بعد ذلك إحدى الوحدات التي عملت وزراة التضامن على تأثيثها ضمن مشروع ضمن مشروع "تأثيث وحدات المدن الجديدة"، لنقل سكان المناطق الخطرة؛ حيث جهزت الوزارة خلال الفترة الماضية 7 آلاف و300 وحدة بتكلفة وصلت إلى 250 مليون جنيه، وهي إجمالي عدد الوحدات بمشروع "الأسمرات 3".

ورافق وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال جولتها عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي، على رأسهم محمد عثمان رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، ومحمد السيد مدير مديرية القاهرة، ومحمد موسى معاون الوزيرة لخدمة للمواطنين ورئيس القطاع التكافلي ببنك ناصر الاجتماعي، والمهندس حسن الغندور رئيس حي الأسمرات.

وخلال الجولة، قالت "القباج"، إنَّ حي الأسمرات يعد تجربة نجاح للدولة المصرية في تحقيق جميع أهداف التنمية وتوفير الحياة الكريمة للأسر الأكثر احتياجا، وينال اهتمام كبير من القيادة السياسية والحكومة المصرية وينعكس ذلك في حرص كل الوزارات على تقديم أفضل خدماتها لسكان حي الأسمرات، لذلك حرصت وزارة التضامن الاجتماعي، أن تنشئ مجمع خدمات يمكنمن خلاله تقديم كل الخدمات وإقامة الأنشطة التنموية وأنشطة قطاعات الرعاية والحماية الاجتماعية، وسيتمّ تجهيز وتأثيث المركز على أعلى مستوى يسمح بتنفيذ الأنشطة وتقديم الخدمات لأهالي الأسمرات.

وأضافت القباج، أن وزارة التضامن الاجتماعي انتهت من فرش المرحلة التالتة من حي الأسمرات بنحو 7 آلاف و300 وحدة سكنية، إلى جانب ما تقوم به من فرش وتأثيث لوحدات المشروعات الأخرى التي يستفيد منها سكان المناطق الخطرة، وتحرص على تدبير التمويلات اللازمة لتوفير أجود أنواع الآثاث.

وقالت وزيرة التضامن، إنَّ تمويل إنشاء 8 حضانات بحي الأسمرات يعكس اهتمام الوزارة بتنمية الطفولة المبكرة وتوفير بيئة آمنة ومناسبة لأطفال الأسمرات، موجهة بدراسة إنشاء مجمع إداري داخل الأسمرات يضم فرع لبنك ناصر الاجتماعي ووحدة اجتماعية ومكاتب لهيئة التأمين الاجتماعي، لتسهيل تقديم الخدمات لأبناء حي الأسمرات.