بمشاركة البابا.. بدء دوة "اتبعني" لخدام إيبارشية البحيرة عبر الإنترنت

شارك البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، في الدورة التنشيطية التي تنظمها إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، للخدام والخادمات المشاركين في دورات برنامج خدمة "اتبعني" على مدار الحلقتين السابقتين من البرنامج.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا ألقى محاضرة تناول خلالها الآية الواردة في إنجيل متى: "اطْلُبُوا مِنْ رَبِّ الْحَصَادِ أَنْ يُرْسِلَ فَعَلَةً إِلَى حَصَادِهِ"، وأجاب البابا على أسئلة الكهنة والخدام المشاركين في الدورة البالغ عددهم 245 شخصا.

ومن جانبه، رحب الأنبا باخوميوس مطران الإيبارشية، بالبابا مقدمًا التهنئة له بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لسيامته أسقفًا.

وتستمر الدورة التنشيطية يوم الجمعة من كل أسبوع على مدار شهر يونيو الجاري.