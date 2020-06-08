فيديو.. البابا يدعو خدام مدارس الأحد للاستفادة من "أبناء النور"

دعا البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، خدام مدارس الأحد بكنائس الكرازة المرقسية بمصر وبلاد المهجر، للاستفادة من الإمكانيات التي يتيحها تطبيق "أبناء النور" لخدمة مدارس الأحد والذي أعدته خدمة مدارس الأحد بالإسكندرية.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنّ التطبيق الذي تديره منصة أبناء النور الإلكترونية يوفر العديد من الخواص الإلكترونية التي تسمح بتواصل الخدام مع مخدوميهم بأساليب تفاعلية.

وأضاف حليم، في بيان له، أنّ البابا أطلق المرحلة الثالثة من التطبيق الخدمي لخدمة كنائس الكرازة المرقسية، بينما أطلقت المرحلة الأولى منه بالتزامن مع احتفالات مئوية مدارس الأحد في يوليو 2018، وأطلقت المرحلة الثانية والتي شملت كنائس الإسكندرية في يناير 2019.