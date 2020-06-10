الكتاب العرب يشيد بمبادرة مصر في الأزمة الليبية: صاحبة دور محوري

أشادت الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، برئاسة الدكتور علاء عبدالهادي، الأمين العام للاتحاد، بالمبادرة المصرية لإنهاء الصراع السياسى الليبى، ومقاومة التدخل التركي في الأراضى الليبية، دعمًا لوحدة التراب العربي، ورفضًا للتدخل الأجنبي في الأراضي العربية، ولكل ما يمس استقلال ليبيا وسيادتها الشاملة على كامل أراضيها مهما كانت الذرائع والمبررات.

وقال الدكتور علاء عبدالهادى، في بيان صحفي، "إن الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، ترى أن أي حل حقيقي لصراع سياسي بين أشقاء عرب بعامة أو بين أبناء الوطن بخاصة، لا يمكن أن يحل بالحرب بين أبناء الوطن الواحد، ولا يمكن أن ينجح بالاستقواء بغريب أو بالاعتماد على الآخر دون الشقيق العربي".

وأكدت الأمانة العامة للأدباء والكتاب العرب، في بيانها على أن "أي اختيار سياسي في ليبيا هو شأن داخلي يخص الشعب الليبي، وأنه لا سبيل لوحدة الدولة الليبية إلا عبر الحوار الليبى- الليبى على قاعدة السلم ونبذ الحرب، وعقد المصالحة الوطنية الشاملة بين طيوف الوطن الواحد كافة، التى تضع فى اعتبارها المحافظة على المكتسبات التى تحققت للمواطن الليبى عبر المراحل التاريخية المختلفة".

وتابع البيان، "وإذا تتوجه الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، على هذه المبادرة المهمة، فإنها تؤكد أن رؤساء اتحادات الكتاب العربية يقفون يدا بيد لدعم أي مبادرة تحافظ على وحدة التراب الليبى، وتوقف نزف الدم بين أخوة نسب ودم فى وطن واحد".