تباين أسعار الدولار في البنوك.. والذهب يرتفع 5 جنيهات بنهاية التعاملات

سجلت أسعار صرف الدولار، مقابل الجنيه تراجعا بقيمة قرشا خلال التعاملات اليومية للبنوك المصرية، فيما استقر في البعض الآخر وجاء البنك المركزي في مقدمة البنوك التي تراجع فيها الدولار وسجل الشراء 16.11 جنيه للشراء و16.24 جنيه للبيع، مقابل 16.14 جنيه للشراء و16.25 جنيه للبيع أمس.

فيما استقر في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك إسكندرية والمصرف العربي الدولي والكويت الوطني والأهلي المتحد ليباع بـ 16.22 جنيه والشراء 16.12 جنيه.

بينما سجل سعر الصرف تراجعاً بقيمة قرش في كل من البنك العربي الأفريقي والبنك الكويتي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل 16.14 جنيه للشراء و16.24 جنيه للبيع.

وفي السياق نفسه، جاء بنكي البركة والأهلي المتحد الأعلى سعرا لبيع وشراء الدولار ليسجل 16.15 جنيه للشراء و16.25 جنيه للبيع.

وفي السياق نفسه، ارتفعت أسعار الذهب بقيمة 5 جنيهات في أسواق المال والبورصات العالمية ليسجل عيار 24 قيمة 89.8 مقابل 893 جنيها أمس، وسجل عيار 21 بـ 786 جنيها، وسجل عيار 18 قيمة 674 جنيها، وبيع الجنيه الذهب بـ6 آلاف و293 جنيها.