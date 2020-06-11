استعدادات القليوبية لأول امتحانات ثانوية عامة في زمن كورونا

تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد، في تغيير الكثير من الاستعدادات والعادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة في القليوبية، المقررة في 21 يونية الجاري.

واتخذت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، كل الإجراءات الإحترازية لأداء الطلاب الامتحانات، في جو يسوده الهدوء والطمأنينة، بجانب الحذر والحيطة من الاختلاط الذي قد يؤدي لنقل العدوى.

"الوطن" تستعرض إجراءات الثانوية العامة بالقليوبية، في زمن كورونا، ومن المقرر تجهيز 112 لجنة، ليؤدي الامتحان بها 42 ألف و300 طالب على مستوى المحافظة، من خلال عدة إجراءات.

-اتخاذ كل التدابير الاحترازية والوقائية، لتعقيم وتجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة، وفقا لتعليمات وزارة الصحة على مستوى المحافظة.

-تجهيز اللجان على أن تحتوى اللجنة على 14 طالبا فقط وفق تعليمات الواردة من الوزارة بما يسمح بالتباعد بين الطلاب المؤدين للاختبارات.

-اتخاذ كل الإجراءات والتدابير لدخول الطلبة للجان دون تدافع، وتم الاتفاق مع مجالس الأمناء بكل الإدارات بضرورة التواجد للمشاركة فى تنظيم ومتابعة دخول الطلبة لأداء الاختبارات.

-تجهيز 12 لجنة احتياطية، للظروف الطارئة في حال ظهور حالات إصابة.

-التأكيد على التزام الطلبة والطالبات بارتداء الكمامات والقفازات الطبية.

-تجهيز غرف الصحة المدرسية باللجان بالبدل الوقائية، مع توفير بوابات تعقيم بداخل المدارس، لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين.

-توفير استراحات إقامة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، وتأمينهم في الذهاب والعودة، وتوفير كل احتياجاتهم، مع توفير الحماية الصحية والطبية لهم.

-تزويد قطاع التصحيح ومراكز الأسئلة بمولد كهرباء بصفة احتياطية.