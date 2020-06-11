الأرصاد الجوية تعلن ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، استمرار إرتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري، وتنزل الشبورة الخفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما توقع الخبراء، أن تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل، يكون لطيف على السواحل الشمالية الشرقية والرياح نشطة، وأن يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح نشطة.

وليلا توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة. كما توقع الخبراء، أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس لطيف.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بالقاهرة، فالعظمى هي 36 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 19، ومطروح العظمى 30 والصغرى 18، وسوهاج العظمى 40 والصغرى 25، وقنا العظمى 42 والصغرى 26، والأقصر العظمى 42 والصغرى 27، وأسوان العظمى 43 والصغرى 28.