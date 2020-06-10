الجزائر: استئناف إنتاج النفط في ليبيا لن يؤثر على اتفاق أوبك

أكد محمد عرقاب وزير الطاقة الجزائري ورئيس مؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن استئناف ليبيا لإنتاج النفط لن يؤثر على اتفاق أوبك وشركائها المتضمن تخفيضات في الإنتاج لتحقيق استقرار سوق النفط التي عرفت صدمة غير مسبوقة بسبب تداعيات وباء كورونا على الطلب ومن ثم الأسعار.

وقال عرقاب، للتلفزيون الجزائري: "نحن على دراية بالترتيبات التي تقوم بها ليبيا للعودة لإنتاج النفط ولن يؤثر استئنافها للإنتاج على اتفاق أوبك (اتفاق أوبك + لخفض الإنتاج) حيث كانت هذه العودة متوقعة".

وأضاف: "ستتم دراسة التفاصيل خلال الاجتماع المقبل للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق أوبك".

يذكر أن الاجتماعات الأخيرة لأوبك وأوبك+ قررت عقد الاجتماع المقبل لهذه اللجنة التي ترأسها روسيا والسعودية وتعد الجزائر عضوا فيها في 18 يونيو الجاري.

وأعرب عرقاب عن سعادته لاستعادة الليبيين لانتاجهم النفطي مشيرا إلى وجود تنسيق مع نظيره الليبي، مصطفى صنع الله، حول القضايا النفطية وعودة الإنتاج.

وقال إن "ليبيا عضو في منظمة أوبك و نحن نواصل المشاورات معها".