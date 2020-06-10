أخبار البنوك.. إزاي تدفع فواتيرك من البيت مع "القاهرة كاش"

مع تفشي فيروس كورونا المستجد، اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، كما اتجهت البنوك إلي تعزيز الخدمات الإلكترونية لمنع التزاحم على فروع البنك، ويقدم بنك القاهرة خدمة الإنترنت البنكي للعملاء وغير العملاء لتسهيل دفع الفواتير، وتستعرض "الوطن" مميزات خدمة القاهرة كاش وكيفية الاشتراك بها، كالتالي:

- يتيح البنك للعملاء وغير العملاء إمكانية القيام بكل معاملاتهم اليومية من سداد فواتير وشحن رصيد والتحويل دون الحاجة للخروج من المنزل.

يقدم البنك هدية 25 جنيها رصيدا مجانيا في المحفظة لكل العملاء الجدد، لتشجيعهم على استخدام خدمات الدفع الإلكتروني للبنك وتقليل استخدام الكاش.

- يتم استخدامها من خلال تطبيق يتم تحميله على الهاتف المحمول يتيح إجراءات معاملات مالية مختلفة بكل سهولة ويسر.

طريقة الاشتراك في محفظة قاهرة كاش

- بالتوجه إلى زيارة أي فرع من فروع بنك القاهرة.

- يتم ملء طلب الاشتراك في الخدمة والتوقيع على الشروط والأحكام.

- يقوم موظف البنك بتسجيل البيانات الخاصة بالعميل على النظام.

- يستقبل العميل رسالة على هاتفه المحمول يحتوي على رابط التطبيق لتحميل تطبيق "القاهرة كاش" على الهاتف المحمول من أي من المتاجر المتاحة طبقا لنوع الهاتف المستخدم "play store" لعملاء المستخدمين لهاتف أندرويد، "apple store" للعملاء المستخدمين لهاتف آيفون.

- هذه الخدمة متاحة لعملاء البنك وغير عملاء البنك "بدءًا من سن 16 عامًا".

- تعمل الخدمة على جميع شبكات المحمول الموجودة في مصر.

- يمكن فتح أكثر من حساب للهاتف المحمول بحد أقصى ثلاثة حسابات للرقم القومي الواحد على مستوى كافة البنوك التي تقدم الخدمة في مصر وفي حالة محاولة فتح أكثر من ثلاثة حسابات يتم الرفض آليًا من نظام التشغيل.