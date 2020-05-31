أخبار البنوك.. ادفع فواتيرك واشتري حاجتك "أون لاين" من بنك القاهرة

منذ اللحظ الأولى من إعلان إصابة عدد من الحالات بفيروس كورونا المستجد، اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، وناشدت البنوك بضرورة تعزيز خدماتها الالكترونية لمنع التجمعات والزحام بالفروع أثناء إجراء العمليات المصرفية، تنفيذا لإجراءات الحكومة المصرية للحد من انتشار الفيروس، ويقدم بنك القاهرة خدمة محفظة قاهرة كاش لتتيح للعملاء إجراء العمليات المصرفية الكترونيا.

وتستعرض "الوطن" مميزات خدمة القاهرة كاش وكيفية الاشتراك بها، كالتالي:

مميزات محفظة قاهرة كاش

- يتيح البنك للعملاء وغير العملاء إمكانية القيام بكل معاملاتهم اليومية من سداد فواتير وشحن رصيد والتحويل دون الحاجة للخروج من المنزل.

- يقدم البنك هدية 25 جنيها رصيدا مجانيا في المحفظة لكل العملاء الجدد، لتشجيعهم على استخدام خدمات الدفع الإلكتروني للبنك وتقليل استخدام الكاش.

- تستخدم من خلال تطبيق على الهاتف المحمول يتيح إجراءات معاملات مالية مختلفة بكل سهولة ويسر.

طريقة الاشتراك في محفظة قاهرة كاش

- بالتوجه إلى زيارة أي فرع من فروع بنك القاهرة.

- يملأ طلب الاشتراك في الخدمة والتوقيع على الشروط والأحكام.

- يسجل موظف البنك البيانات الخاصة بالعميل على النظام.

- يستقبل العميل رسالة على هاتفه المحمول يحتوي على رابط التطبيق لتحميل تطبيق "القاهرة كاش" على الهاتف المحمول من أي من المتاجر المتاحة طبقا لنوع الهاتف المستخدم "play store" لعملاء المستخدمين لهاتف أندرويد، "apple store" لعملاء المستخدمين لهاتف آيفون.

- هذه الخدمة متاحة لعملاء البنك وغير عملاء البنك "بدءًا من سن 16 عامًا".

- تعمل الخدمة على جميع شبكات المحمول الموجودة في مصر.

- يمكن فتح أكثر من حساب للهاتف المحمول بحد أقصى ثلاثة حسابات للرقم القومي الواحد على مستوى كل البنوك التي تقدم الخدمة في مصر وفي حالة محاولة فتح أكثر من ثلاثة حسابات يتم الرفض آليًا من نظام التشغيل.