"خليك في البيت بالعيد".. حول فلوسك من هاتفك بـ"قاهرة كاش" بنك القاهرة

خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وإجازة البنوك، إن الكثيرين يبحثون عن طرق للتحكم في حساباتهم المصرفية، خاصة إذا احتاجوا إلي تحويل أموالهم، أو معرفة رصيدهم، وهو ما يقدمه بنك القاهرة، من خلال خدمة "قاهرة كاش".

وتستعرض "الوطن"، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها، كل ما ترغب في معرفته عن خدمة "قاهرة كاش"، التي يقدمها بنك القاهرة.

خدمة "قاهرة كاش"

خدمة قاهرة كاش "Qahera Cash" هو تطبيق يمكن لعملاء البنك تحميله من متاجر الآيفون أو الأندرويد، وهي عبارة عن محفظة متنقلة يقدمها البنك للأفراد المصريين فقط، حيث يسمح للعميل بسهولة استخدام هاتفك المحمول لسداد الفواتير وتحويل الأموال من حساب لآخر، أو لحسابات خارج البنك، وحتى التسوق الإلكتروني وشراء أشياء من مواقع التبضع في أي وقت أينما كنت.

مميزات خدمة Qahera Cash

يمكن التحكم في رصيدك، فيمكنك إرسال الأموال "من شخص لآخر" داخل مصر.

دفع جميع أنواع الفواتير (مثل الإنترنت، الهاتف، المياه،.. إلخ).

إعادة شحن رصيد هاتفك المدفوع مسبقا.

دفع مشترياتك من التجار المختارين.

إجراء عمليات شراء من خلال VCN (رقم البطاقة الافتراضية للمدفوعات عبر الإنترنت).

قم بإيداع وسحب الأموال في أي ماكينة صراف آلي تحمل شعار تمويل أو قم بزيارة فروع بنك القاهرة.

التحقق من الرصيد عن طريق التطبيق.

مراجعة سجل معاملتك من خلال المحفظة.

طريقة التسجيل في التطبيق.

زيارة أقرب فرع من فروع بنك القاهرة.

ملء نموذج التسجيل باستخدام بطاقة الرقم القومي.

قم بتنزيل تطبيق محفظة QaheraCash للهاتف من متجر التطبيقات أو Google Play.

ستتلقى على الفور رسالة نصية قصيرة تحتوي على رابط التطبيق للتنزيل من المتاجر المتاحة وفقًا لنوع الهاتف، Google Play لنظام Android ومتجر App لنظام Ios.

أدخل رقم هاتفك المحمول المسجل وقبول الشروط والأحكام.

ستتلقى على الفور رسالة نصية قصيرة مع رمز التحقق الخاص بك.

أدخل رمز التحقق الذي تلقيته.

اختر رقم PIN المحمول (المكون من 6 أرقام) وقم بتأكيده.