أستاذ مناعة: سائقون يوزعون كمامات على الركاب ويجمعونها في نهاية الرحلة

قال الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة والفيروسات، إن ارتداء المواطنين للكمامات يعكس أحيانا نوعًا من الوعي الظاهري، لكنه يحمل داخله خوفًا من الغرامات والعقوبات.

وذكر أستاذ المناعة أن "بعض السائقين يقومون بتوزيع الكمامات على المواطنين وتجميعها عند نزولهم لعدم دفع الغرامة، وهو ما يتسبب في نقل العدوى".

وأضاف "مصباح"، عبر مداخلة هاتفية، ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة فضائية "EXTRA NEWS"، أن ارتداء الكمامة بشكل صحيح يقلل من فرص نقل العدوى، محذرًا من خطورة تبادل الكمامات بين المواطنين حتى لا تنتشر العدوى.

وأوضح إن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة، سببه الاختلاط خلال الأسبوع الأخير من رمضان وخلال عيد الفطر، لافتًا إلى أن نسبة الوفيات تعتمد على التقييم الصحيح لعدد الإصابات بفيروس كورونا، ومنوهًا إلى أن هناك العديد من الحالات تعتمد على التشخيص الظاهري دون عمل مسحة كورونا.

وأشار أستاذ المناعة والفيروسات، إلى أن العودة للحياة الطبيعية قد يؤدي إلى استهانة من بعض المواطنين بخطورة الأزمة، وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، وهو ما قد ينتج عنه زيادة أعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة.