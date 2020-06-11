في يوم مولد محفوظ عبدالرحمن.. معلومات عن صاحب "بوابة الحلواني"

تحل اليوم، ذكرى ميلاد الكاتب الراحل محفوظ عبدالرحمن، الذي ولد في 11 يونيو 1941، وتوفي في 19 أغسطس 2017، عن عمر ناهز 76 عاما، وهو كاتب وباحث ومؤلف مصري، كتب للمسرح والإذاعة والتلفزيون والسينما، من أشهر ما كتب للسينما أفلام "فيلم حليم عام 2005، وناصر 56 عام 1996 والقادسية"، وكتب للتلفزيون مسلسلات أم كلثوم، بوابة الحلواني وسليمان الحلبي، وعنترة، وليلة سقوط غرناطة.

تخرج محفوظ في جامعة القاهرة عام 1960، وكان بدأ الكتابة قبل تخرجه بأعوام، وعمل في عدة أماكن صحفية ثم بعد تخرجه عمل في دار الهلال، واستقال عام 1963، ليعمل في وزارة الثقافة، في دار الوثائق التاريخية، ثم شارك كسكرتير تحرير في إصدار ثلاث مجلات متوالية، وهي "مجلة السينما، مجلة المسرح والسينما، مجلة الفنون"، وكتب القصة القصيرة والنقد الأدبي والمقالة في مجلات" الآداب، الثقافة الوطنية، الهدف، الشهر، المساء، الكاتب، الرسالة الجديدة، الجمهورية، البيان الإماراتية، الهلال، كاريكاتير، العربي، الأهالي".

كانت محموعته القصصية الأولى "البحث عن المجهول" عام 1967، والثانية " أربعة فصول شتاء" 1984، وروايته الأولى "اليوم الثامن" نشرت 1972 بمجلة الإذاعة والتليفزيون و"نداء المعصومة"، نشرت عام 2000 بجريدة الجمهورية.

كما كتب سهرة للتليفزيون "ليس غدا" عام 1966، وقدم أول مسلسل تليفزيوني "العودة إلى المنفى"، عن قصة أبو المعاطي أبو النجا 1971، ليعمل من 1974-1978 في تليفزيون الكويت قدم فيها العديد من الأعمال القيمة، ثم استقال عام 1982 من وزارة الثقافة ليتفرغ للكتابة.

وحصل محفوظ على جائزة الدولة التشجيعية 1972، وجائزة أحسن مؤلف مسرحي 1983 من الثقافة الجماهيرية، والجائزة الذهبية من مهرجان الإذاعة والتليفزيون عن مسلسل أم كلثوم، وجائزة الدولة التقديرية في الفنون2002، وجائزة العقد لأفضل مبدع خلال 10 سنوات من مهرجان الإذاعة والتليفزيون، كما كتب للمسرح الكويتي، ومن أشهر ما كتب مسرحيتي حفلة على الخازوق وعريس لبنت السلطان.

متزوج من الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، وتوفى في يوم 19 أغسطس 2017، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ76 عاما، داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة في مصر حيث تعرض لجلطة دماغية مفاجئة، نقل على إثرها لأحد مستشفيات الشيخ زايد في 6 أكتوبر 2016.