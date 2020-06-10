غدا.. عرض مسرحية "أبو عطسة جنان" أونلاين على قناة وزارة الثقافة

تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وضمن مبادرة "خليك في البيت - الثقافة بين إيديك"، يقدم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي والبيت الفني للمسرح العرض المسرحي الجديد "أبو عطسة جنان".

تقرر عرض المسرحية غدا، عبر قناة وزارة الثقافة على موقع "يوتيوب"، من خلال مبادرة "اضحك - فكر - اعرف" التي تقدمها فرقة مسرح المواجهة و التجوال بالتعاون مع فرقة المسرح القومي.

ومسرحية "أبو عطسة جنان" مأخوذة عن قصة "وفاة موظف" للكاتب الروسي أنطون تشيكوف ومن بطولة حسن عبد الفتاح، ديكور محمد جابر، ألحان محمد مصطفى، إعداد محمد مبروك، ومن إخراج هشام عطوة.