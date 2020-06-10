توفير 160 أسطوانة أكسجين بنزل الشباب للحالات المتوسطة في أسوان

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتوفير 160 أسطوانة أكسجين للحالات المتوسطة من مصابي فيروس كورونا المستجد، وذلك بنزل الشباب والتي تستوعب 51 حالة.

جاء ذلك اجتماع المحافظ، مع كل من الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، واللواء هشام فاروق مدير الأمن، بجانب وكيل وزارة الصحة ومديري مستشفى أسوان الجامعي والتأمين الصحي.

وشدد عطية على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية بمديرية الصحة والمستشفيات، لتحديد الأولويات في إدخال الحالات الإيجابية لمستشفيات العزل طبقاً للتشخيص الطبي

وتضمن جدول الأعمال توفير أماكن للغسيل الكلوي للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، مع العمل لزيادة الطاقة الاستيعابية لمستشفى التأمين الصحي من 14 إلى 71 سريرا وزيادة عدد الآسرة المخصصة للعزل بمستشفى دراو من 6 إلى 80 سريرا.