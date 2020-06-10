"حماية المستهلك" تضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر وأدوية في أسوان

نفذ رجال جهاز حماية المستهلك بأسوان برئاسة صالح فنجري، اليوم، حملة مكبرة بالتعاون مع إدارة التفتيش الصيدلي بصحة أسوان، للتفتيش والتحقق في مجموعة من بلاغات وشكاوى المواطنين التي وردت للجهاز الفترة الماضية، وجرى التفتيش على 6 من تجار المستلزمات الطبية ومخازن مستحضرات التجميل داخل مركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، ورصدت مخالفات متنوعة لمنتجات دون فواتير قانونية "مجهولة المصدر" وأدوية تباع في أماكن دون الحصول على ترخيص.

وبحسب بيان صحفي من جهاز حماية المستهلك في أسوان، ضبط 9750 قرص دواء و660 كيس دواء غير مرخص له ببيعها أو التعامل فيها وعدم وجود فواتير شراء قانونية، بجانب مجموعة من الكمامات الجراحية وقماش مجهولة المصدر بالإضافة لعبوة ألعاب نارية محظور تداولها بالبلاد ومجرمة قانونا، كما ضبطت 18850 كمامة جراحية وقماش مجهولة المصدر وبعضها غير مطابق للمواصفات، وضبطت 838 عبوة ألعاب نارية محظور تداولها بالبلاد ومجرمة قانوناً، وضبط 475 عبوة جيل مطهر غير مسجل بوزارة الصحة، كما ضبط 30 "فيس شلد" و37 جاون طبي، و170 جوانتي طبي معقم، و1000 جوانتي لاتكس وضبط 359 جوانتي عمال دون فواتير شراء قانونية ومجهول المصدر.