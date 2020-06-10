بعدما قضى على شقيقه.. كورونا يحصد روح رابع طبيب في أسوان

توفي مساء أمس، الطبيب رأفت القاضي استشاري الجراحة العامة في محافظة أسوان، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، ليلحق بشقيقه الدكتور أشرف القاضي استشاري الباطنة، والذي وافته المنية في نهاية مايو الماضي جراء إصابته بالفيروس اللعين.

وسجل مستشفى أسوان التخصصي "عزل أسوان"، حالة وفاة للطبيب أحمد محمود أبو صادق استشاري الأنف والأذن والحنجرة يوم 31 مايو الماضي.

وكان المستشفى أعلن وفاة أول طبيب بفيروس كورونا في أسوان، وهو الدكتور إسحق عوض استشاري الجهاز الهضمي والمناظير يوم 26 مايو الماضي.

من جهتها نعت النقابة العامة للأطباء بمزيد من الحزن والأسى، الأطباء الـ4 الذين وافتهم المنية في مستشفي أسوان التخصصي عزل أسوان، إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، داعين الله أن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.

يذكر أن محافظة أسوان سجلت أيضا في 19 مايو الماضي وفاة أل صيدلانية تدعي رحاب . ع . ب 34 سنة، مقيم بمنطقة السيل الشعبية من جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، داخل مستشفي العزل بمنطقة الصداقة بمدينة أسوان ، بعد 8 أيام من وضعها مولودها " عمر" ، وتوفى أيضاً الممرض "إيليا عبده " التابع لإدارة أسوان الصحية متأثراً بإصابته بالفيروس داخل مستشفى العزل بالصداقة.