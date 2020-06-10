عاجل.. مدبولي يترأس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء

بدأ منذ قليل، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ويستعرض "مدبولي"، خلال الاجتماع، مع الوزارات المعنية تطورات الملفات التي تعمل عليها كل وزارة، وذلك في الملفات المختلفة.

كما يناقش رئيس الوزراء وزراء حكومته في تطورات ومستجدات فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر، أنَّ يترأس "مدبولي"، خلال الساعات المقبلة، باللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، لمناقشة العودة التدريجية لعدداً من القطاعات، وإعلان خطط العودة للرأي العام، من بينها الشعائر الدينية، والأنشطة الثقافية والرياضية.