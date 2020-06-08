مدبولي: استمرار كورونا يوجب علينا التوسع في التعليم عن بعد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّه قبل حدوث أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، كانت الدولة بدأت تُولي اهتماما واضحا بالتعليم الإلكتروني، مشيرا إلى أنّ أزمة "كورونا" جاءت لتؤكد أننا كنا على الطريق الصحيح، لكن مع استمرار هذه الأزمة توّجب علينا التوسع في منظومة التعليم عن بعد، وهناك تكليفا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في هذه المنظومة.

وأضاف مدبولي خلاله ترؤسه اجتماعا لمناقشة كيفية التعامل مع العام الدراسي المقبل في ظل أزمة جائحة" كورونا"، حضره الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنّ هناك مقترحات وأفكار كثيرة لتطوير التعليم الإلكتروني، بهدف منع حدوث التزاحم والاختلاط بين الطلاب، خاصة في ظل استمرار أزمة كورونا، منوها بأنّ كل ذلك يرتبط بوجود بنية أساسية تكنولوجية قوية، وهو ما نعمل عليه حاليا.