إرجاء قمة الاتحاد الأوروبي والصين في ألمانيا بسبب كورونا

أعلنت برلين، أن القمة المقرر عقدها في سبتمبر المقبل، بين الاتحاد الأوروبي والصين في ألمانيا، سيتم إرجاؤها بسبب أزمة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت في بيان: "إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الصيني شي جينبينج ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال اتفقوا على أنه نظرا للوضع العام للوباء، لا يمكن عقد الاجتماع في الموعد المقرر".

وأضاف زايبرت: "نتيجة لذلك، يجب تأجيل هذه القمة التي كان يفترض مبدئيا أن تعقد في 14 سبتمبر في ألمانيا التي تتولى الرئاسة نصف السنوية لاجتماعات الاتحاد الأوروبي".

وكان الاتحاد الأوروبي والصين اضطرا إلى تأجيل مشروع قمة مقررة في بكين في نهاية مارس الماضي بسبب الوباء.

وكان هدف القمتين تطوير شراكة استراتيجية جديدة في 2020 وخصوصا تشجيع مزيد من التبادل الحر بين المنطقتين.

ومن أهم القضايا التي تثير توترا بين الاتحاد الأوروبي والصين خصوصا تطوير شبكة الجيل الخامس "جي5" للاتصالات في أوروبا الذي يثير اهتمام بكين.

وتنشط مجموعة هواوي العملاقة في هذا القطاع لكن واشنطن تعترض طريق طموحاتها وتسعى إلى دفع الاتحاد الأوروبي إلى منعها مشيرة إلى مخاطر عمليات تجسس لحساب بكين

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الخميس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا المستجد ارتفع بواقع 394 حالة إلى 182 ألفا و764، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأضاف المعهد الألماني، أن عدد الوفيات الناجمة عن الوباء ارتفع بواقع 30 إلى 8581.