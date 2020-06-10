مسؤول أمريكي: حرمنا النظام الإيراني من مليارات الدولارات بفضل العقوبات

قال قائد القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال كينيث ماكينزي، إن مهمته هي "ردع ايران عن القيام بأنشطة مباشرة أو غير مباشرة ضد مصالحنا أو مصالح حلفائنا في المنطقة"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأوضح ماكينزي، أن "إيران تمثل أكبر خطر على المنطقة، وتسعى لخروج القوات الأمريكية من العراق".

وكان المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران براين هوك، قال أمس الثلاثاء خلال جلسة على الإنترنت، إن واشنطن تعمل على تجديد قرار حظر السلاح على إيران، معتبراً أن "العقوبات على طهران أدت إلى نتائج ممتازة حرمنا النظام الإيراني من مليارات الدولارات بفضل العقوبات".