فنزويلا تشيد بصداقتها مع إيران.. وتستهزئ بإعلان بترامب

أكد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في خطاب متلفز، أمس، أنّ إيران وروسيا والصين وكوبا أصدقاء حقيقيون لفنزويلا، موضحًا أنّ المساعدات الإنسانية، التي بذلوها من أجل الشعب الفنزويلي، أظهرت أنّ هذه البلدان أصدقاء حقيقيون لفنزويلا.

وسخر من إعلان الولايات المتحدة لتقديم مساعدة لفنزويلا بقيمة 20 مليون دولار، قائلا: "لا ننتظر أي شيء جيد من الولايات المتحدة، فهم يسلبون الثروة من كل العالم، ولا يساعدون"، مشيرا إلى أنّه لم يتم تقديم دولار واحد لفنزويلا.

ووفقا لوكالة "إيران برس" الإخبارية، شكر الرئيس الفنزويلي، الحكومة الإيرانية في وقت سابق على إرسال ناقلات وقود إلى فنزويلا، رغم الحظر الأمريكي ضدها، والتي يرى الخبراء أنّها نجاح كبير لإيران التي تعتبر عدوا لأميركا أولا ومن ثم فنزويلا، التي تمكنت حكومة كاراكاس من البدء في توزيع الوقود في جميع أنحاء البلاد بموجب نظام جديد.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إيران قريبا، ويشارك في اجتماع للجنة المشتركة مع مسؤولين من البلدين للتوصل لاتفاقيات في مجالات الطاقة والزراعة والتمويل والتكنولوجيا والعلوم والصحة، ووعد مادورو، بمواصلة العلاقات الأخوية مع ايران في المجالات كافة.