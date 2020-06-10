الحكومة توافق على 12 اتفاقية للبحث واستغلال البترول والغاز

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفة مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على 12 مشروع قانون تتعلق باتفاقيات التزام بترولية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما.

وتتضمن هذه المشروعات 8 اتفاقيات للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية فى مناطق (نرجس البحرية – شمال الضبعة البحرية – شمال سيدى برانى البحرية – شمال السلوم البحرية – شمال العامرية – شمال رأس كنايس البحرية – شمال مارينا البحرية – شمال كليوباترا البحرية) بالبحر المتوسط.

وتشتمل القوانين على 3 اتفاقيات لشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول فى القطاعات أرقام (1- 3- 4) بالبحر الأحمر، إلى جانب 1 اتفاقية للهيئة المصرية العامة للبترول فى منطقة (شرق أبو سنان) بالصحراء الغربية، ويتم إبرام تلك الاتفاقيات مع عدد من الشركات الأمريكية، والبريطانية، والفرنسية، والإماراتية، والكويتية.