الأرصاد الجوية: ارتفاع درجات الحرارة من اليوم وحتى نهاية الأسبوع

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه حتى الآن لم ترتفع درجات الحرارة بصورة كبيرة مثلما كان معتادا عليه خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن الأسبوع الماضي درجات الحرارة كانت حول المعدلات وهناك فترات كانت أقل من المعدل.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية، في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية DMC، أنه خلال هذه الفترة بدأت درجات الحرارة ترتفع قليلاً، ومن المتوقع من اليوم وحتى السبت القادم أن تتراوح ما بين 36 إلى 38 درجة بالنسبة للقاهرة، وهو أعلى من المعدل بنحو 3 درجات، وذلك معتاد عليه في هذا الوقت من العام، لكن نسب الرطوبة ارتفعت قليلا خلال هذه الأيام، ما يزود الإحساس بالحر، والتي وصلت إلى 70٪ في الصباح الباكر والليل.

وتابعت، أن ارتفاع درجة الحرارة سيستمر حتى يوم السبت المقبل، وبداية من يوم الأحد ستنخفض درجة الحرارة مرة أخرى وتعود للمعدل الطبيعي 34 درجة مئوية، ووجهت نصائح للمواطنين بخصوص فيروس كورونا بضرورة التواجد في أماكن جيدة التهوية والابتعاد عن الأماكن المغلقة ويفضل الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة في الفترة من الظهر حتى بعد العصر، لأن أشعة الشمس في هذه الفترة تكون عمودية وأعلى قيمة درجة حرارة تسجل في هذه الفترة.

واستكملت، أنه في حالة الاضطرار للخروج لابد من ارتداء كاب لتغطية الرأس لتجنب ضربات الشمس، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة لامتصاص العرق وتناول المياه بكميات كبيرة والابتعاد عن المواد ذات المواد السعرات الحرارية العالية لتجنب العطش، وحتى لا يفقد الجسم نسبة الرطوبة الموجودة به.