لجنة أمريكية توصي بالانسحاب من المنظمات الأممية غير القابلة للإصلاح

قدمت لجنة الدراسات في الحزب الجمهوري في الكونجرس الأمريكي، استراتجية للأمن القومي تحت عنوان "تقوية أمريكا ومواجهة التهديدات العالمية"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وأوصت اللجنة، بالانسحاب الأمريكي من كل المنظمات غير القابلة للإصلاح في الأمم المتحدة.

وطالبت اللجنة، بفرض أقصى العقوبات على إيران واستهداف قطاعات أخرى من الاقتصاد الإيراني.

وأوصت اللجنة الأمريكية، بفرض عقوبات على وكلاء إيران ومساعديهم ووقف المساعدات الخارجية للجيش اللبناني ووزارة الداخلية العراقية.

كما أوصت اللجنة باعتماد تفويض جديد للرئيس الأمريكي لاستخدام القوة العسكرية يتيح له ملاحقة كل من تصنفه وزارة الخارجية على لوائح الإرهاب.

اللجنة تطالب الكونجرس تصنيف هادي العامري وكتائب بدر على لوائح الإرهاب

وطلبت اللجنة، من من الكونجرس تصنيف هادي العامري، كتائب بدر، كتائب الإمام علي، سرايا الخراساني ، كتائب سيد الشهداء، لواء أبو الفضل العباس، حركة الأوفياء، حركة جند الإمام، وسرايا عاشوراء، على لوائح الإرهاب.

وأوصت اللجنة الأمريكية، بفرض عقوبات على حزب الله تشمل كل وزراء الحزب في الحكومة اللبنانية ومن يقدمون أنفسهم على أنهم مستقلون وهم داعمون لحزب الله كجميل السيد وجميل جبق وفوزي صلوخ.

كما أوصت اللجنة، بصدور تشريع يلاحق داعمي حزب الله ممن هم خارج الحزب كرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.