اتهامات للغنوشي بخرق القانون بعد ظهوره على قناة غير مرخصة

اتهمت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، رئيس البرلمان التونسي، زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي بخرق القانون بعد إجرائه حوارا تلفزيونيا عبر قناة غير قانونية تابعة لحزب حليف وتحوم حولها العديد من شبهات الفساد، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وأمس الثلاثاء، حضر الغنوشي في مقابلة على قناة "نسمة" الخاصة المملوكة لقطب الإعلام، رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي، وغير الحاصلة عل رخصة البث القانوني من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، بسبب ارتباطها بأطراف سياسية، وهو ما يمنعه القانون.

واعتبرت الهيئة وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الإعلام بتونس، في بيان اليوم، أن ذلك يمثل "خطوة جديدة تشرع لمبادرات هدفها تمكين بعض الأحزاب المتنفذة من وضع اليد على الإعلام وتطبيع وضعية القنوات غير القانونية التابعة لأحزاب سياسية"، مشيرة إلى أنّ هذه الممارسات التي تتعارض تماما مع النصوص القانونية والترتيبية المنظمة للإعلام السمعي والبصري، "تكرّس ثقافة عدم احترام القانون والإفلات من العقاب وهي أحد أهم المشاكل التي يعاني منها الشعب التونسي".

واستنكرت الهايكا، تعمّد رئيس البرلمان التوجّه للتونسيين من خلال تليفزيون غير قانوني تابع لحزب حليف وتحوم حولها العديد من شبهات الفساد، والحال أن المشهد السمعي البصري في تونس ثريّ بالقنوات الخاصة القانونية والقنوات العمومية.

واعتبرت الهايكا، دليلا على حجم الأزمة التي بلغتها البلاد، يستوجب موقفا واضحا من قبل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والنقابات وكافة القوى الفاعلة في البلاد لوضع حد لعدم احترام سيادة القانون بما يشكل تهديدا للدولة المدنية والممارسة الديمقراطية.