الغنوشى: لدينا مصالح في ليبيا.. ولا ينبغي أن تكون تونس محايدة

برر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، تجاوزه على الرئيس التونسي مجددا، قائلا: "لدينا مصالح في ليبيا، ولا ينبغي أن تكون تونس محايدة"، حسبما أفادت قناة "العربية".

واتهم الغنوشي الرئيس التونسي الراحل السبسي، بإدخال أسلحة إلى ليبيا في 2011، مشددا على أنه لا ينبغي أن تكون تونس محايدة، إزاء مصالحها في ليبيا.

ودخلت النهضة، في صدام مع الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي، وتوسعت الهوّة بينهما بعد تصويت كتل برلمانية من الائتلاف الحاكم على اللائحة التي تقدمت بها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي حول رفض التدخل الأجنبي في ليبيا، ومن بينها حركة الشعب وكتلة الإصلاح وحركة تحيا تونس، وهوما أحرج نواب حركة النهضة التي وجهت اتهامات لحلفائها بوضع يدهم في يد المنظومة القديمة.

يذكر أن عدة أصوات، كانت تعالت منذ مايو الماضي، مطالبة بمحاسبة رئيس البرلمان راشد الغنوشي على ضوء سياسته الخارجية، التي اعتبرت تخطيا للدستور، وتعديا على الصلاحيات الرئاسية، كما طالب البعض بحل البرلمان على خلفية الأزمة السياسية الراهنة بين الرئيس، قيس سعيد، ورئيس البرلمان من جهة، وتعمق الخلافات بين مكونات حكومة إلياس الفخفاخ من جهة أخرى.