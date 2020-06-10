بريطانيا: 245 وفاة جديدة بكورونا.. والإجمالي 41128

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم، ارتفاع عدد وفيات وباء كورونا المستجد "كوفيد - 19" إلى 41128 حالة بعد تسجيل 245 حالة وفاة جديدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

الصحة البريطانية: إجراء أكثر من 6 ملايين فحص لكشف الاصابات بكورونا

وقالت الوزارة البريطانية، في بيان إنها أحصت 1003 إصابة جديدة بالعدوى الأمر الذي رفع إجمالي الإصابات إلى 290143 حالة، مضيفة إنها أجرت حتى صباح اليوم، أكثر من ستة ملايين فحص لكشف الاصابات بكورونا المستجد.

وكانت الحكومة البريطانية، أعلنت أمس الثلاثاء، تراجعها عن قرار إعادة فتح المدارس مع بداية الأسبوع المقبل لعدم استعداد معظمها لاستقبال جميع الطلاب وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.

وكانت المدارس البريطانية، أغلقت أبوابها في مارس الماضي وطبقت نظام التعليم عن بعد ضمن خطة الإغلاق العام لمنع انتشار الوباء.

وفي لوكسمبورج، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، ارتفاع الإصابات الناجمة عن تفشي كورونا المستجد، إلى 4049 حالة بعد تسجيل ثلاث حالات في الساعات الأخيرة.

وقالت الوزارة في بيان، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة لتستقر حصيلة ضحايا الجائحة عند معدل 110 حالات.

وأشارت وزارة الصحة، إلى وجود 35 مصابا يتلقون العلاج بالمستشفيات من بينهم حالة واحدة في وحدة العناية المركزة.