بريطانيا : 55 وفاة جديدة بكورونا في أقل حصيلة يومية من مارس الماضي

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم، ارتفاع عدد وفيات وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى 40597 حالة بعد تسجيل 55 حالة وفاة جديدة وهي أقل حصيلة يومية منذ منتصف مارس الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأكدت الوزارة البريطانية، في بيان صحفي، أنها أحصت 1205 إصابة جديدة بالعدوى ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 287399 حالة.

وأضافت الصحة البريطانية، أنها أجرت حتى اليوم أكثر من 5.731 ملايين تحليل للمشتبه باصابتهم بالفيروس.

وعلى صعيد متصل، دخل قرار الحكومة البريطانية فرض حجر الزامي على كل من يعود للبلاد من الخارج حيز التنفيذ اليوم ولأسبوعين من أجل منع انتشار ذروة ثانية لفيروس الكورونا