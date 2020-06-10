مصادر ليبية: استئناف ضخ الغاز من مجمع مليتة إلى إيطاليا

قالت وسائل إعلام ليبية، إنه تم استئناف الضخ المباشر للغاز من مجمع مليتة للنفط والغاز إلى إيطاليا، بعد تعطيله في وقت سابق من اليوم، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وذكرت وكالة "الغيمة" الليبية للأخبار أن الضخ المباشر للغاز نحو إيطاليا من المجمع عاد بعد توقف استمر حوالي نصف ساعة صباح اليوم، موضحة أن التعطيل جاء بسبب منع دخول الموظفين والعمال من قبل مجموعة عسكرية غير تابعة لحرس المنشآت.

وأشارت الوكالة، إلى أن تلك المجموعة سبق أن وفرت الحماية للمجمع خلال فترة سابقة وتطالب اليوم بسداد المستحقات، مؤكدة أن المجلس البلدي في مدينة زوارة وبعض أعيان المنطقة تدخلوا لتسوية المسألة، وأفلحت هذه الجهود في استئناف العمل.