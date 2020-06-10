ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في إيطاليا إلى 170 ألفا

أعلنت إيطاليا، اليوم، أن أعداد المتعافين من وباء كورونا المستجد "كوفيد - 19"، تتزايد لتناهز 170 ألف حالة شفاء مع تراجع معدل الإصابات اليومية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت هيئة الحماية المدنية في بيانها اليومي، إن الإصابات النشطة حاليا هبطت بمقدار 1162 حالة في الساعات الأخيرة إلى 31710 حالة.

وأضافت الهيئة الإيطالية، أن أعداد المتعافين مستمرة بالتزايد، إذ بلغت في الساعات الـ24 الأخيرة 1293 حالة ليصل عدد الذين تماثلوا للشفاء حتى الآن 169939 شخصا.

وفي المقابل، تراجعت حالات الوفيات اليومية إلى 71 حالة ليصل عدد الوفيات 34114 متوفيا.

وأوضحت الهيئة الإيطالية، أن وتيرة الإصابات اليومية انخفضت عند 202 حالتين منهم 99 حالة في إقليم لومبارديا الأشد تعرضا للإصابة ليصل إجمالي حالات العدوى المرصودة في إيطاليا منذ اندلاع الوباء إلى 235763 إصابة.