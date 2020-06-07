استمرار انخفاض معدل الوفيات والإصابات الجديدة بكورونا في إيطاليا

استمر تسجيل إيطاليا انخفاضًا في عدد الإصابات الجديدة والوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، مع تسجيل 53 حالة وفاة و197 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية عبر موقعها الإلكتروني، ارتفاع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بـكوفيد-19 في البلاد إلى 234 ألفًا و998 حالة، بزيادة عن الأمس قدرها 197 حالة، بينما كانت الحالات المسجلة أمس 270 حالة، والذي يتضمن إجمالي عدد الإصابات كل الحالات التي ثبت إصابتها بالفيروس بما فيها المتوفين والمتعافين.

وأوضحت الأرقام الصادرة عن هيئة الدفاع المدني الإيطالية تسجيل 53 حالة وفاة جديدة للمصابين بالفيروس خلال اليوم الأخير، مقارنة بـ72 وفاة مسجلة يوم السبت، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلد، الذي يعد أحد أكثر بلدان العالم تضررا من الجائحة، إلى 33 ألفًا و899 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى 165 ألفا و837 شخصًا.