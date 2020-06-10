استشاري أمن معلومات يحذر من "إيميلات" مزيفة ترسل من الصحة العالمية عن كورونا

وجه المهندس وليد عبدالمقصود استشاري أمن المعلومات، النصيحة بأن أي شخص يأتي له إيميل به معلومات عن فيروس كورونا كوفيد 19، وبه روابط داخلية "المرفقات" فهذا ليس صحيح، لأن منظمة الصحة العالمية، أو أي جهة إذا أرسلت للشخص منشور، سيكون به داتا ظاهرة من الخارج أو عرض.

وأضاف عبدالمقصود، خلال حواره في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية Dmc، أن في حالة وجود مرفق داخل الايميل، ينتهي Docx أو link فهذا هكر، مؤكدا أن الجهات المعروفة، ترسل منشور خارجي يظهر للشخص عندما يرى الإعلان.

وتابع: أنه يجب على الجميع تأمين المتصفح الخاص بهم "افتح موقع بحث مثل جوجل، وأكتب Adblock plus سيفهم جوجل وقتها، أنك تحتاج إضافة للمتصفح، علشان لو جالك إعلانات أو أي شيء منبثق لا يفتح تلقائيا، ويعد طبقة حماية وهذه خاصية تفيد المستخدمين من التعرض للهكر".