قال المهندس محمود توفيق، استشاري أمن المعلومات، إن الفيس بوك يتحصل على مكاسب سنوية تقدر بـ 55 مليار دولار، رغم أنه لا يبيع سلع، ولكن السلعة الحقيقية التي يبيعها الفيس بوك هو المستخدم، حيث يقوم بتحليل أنماط المستخدمين واستخدام البيانات في الإعلانات.

وأضاف خلال حواره في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن هناك مزايا كبيرة لمواقع التواصل الاجتماعي مثل نشر الأفكار الإيجابية، وتبني قضايا اجتماعية، ولكن البعض يستغلها لنشر الشائعات.

وتابع: "فيه ناس بتشتري صفحات عشان تنشر الأخبار اللي هي عاوزه تنزلها، الصفحة دي مثلا عليها 10 مليون شخص مشترك، طبعا لو خبر نزل بيعمل ضجة، ولو الخبر شائعة ومتنفاش خلاص الناس بتصدقه".

وانتهت أمس فعاليات المؤتمر الثامن للشباب، السبت، برعاية ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث حضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.

وتضمنت أجندة المؤتمر الذي عقد لمدة يوم واحد، ثلاث جلسات، الجلسة الأولى تحت عنوان "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا"، وجلسة ثانية بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، إضافة إلى جلسة "اسأل الرئيس".

ويعتبر المؤتمر الوطني للشباب فرصة للحوار، والتعرف على أفكار الشباب وأطروحاتهم ودعم التواصل بين الدولة المصرية وشبابها، وذلك عقب إطلاق مؤتمر الشباب للمرة الأولى في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء في أكتوبر 2016.