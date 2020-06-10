فخري الفقي: فتح الاقتصاد المصري تدريجيا منتصف الشهر الجاري

قال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن الفترة الحالية ستشهد فيها دول العالم إعادة لفتح اقتصادياتها والأنشطة الاقتصادية بها، حيث ستبدأ مصر فتحها التدريجي للاقتصاد من نصف الشهر الحالي، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المطبقة عالميا.

وأضاف "الفقي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن مصر اتخذت إجراءات لإغلاق الاقتصاد كما حدث بباقي دول العالم، وهو الأمر الذي أثر سلبا على مختلف القطاعات مثل الأنشطة الاقتصادية والطبية والاجتماعية والدينية والطيران والسياحة، موضحا أن المؤسسات الائتمانية الدولية قد أوضحت في تقريرها بأن تصنيفات معدلات النمو بالعالم قد وصل للسالب في 170 دولة، بينما تأثرت 20 دولة أخرى، وستعاني من الانخفاض ولكنها لن تصل للسالب، ومنهم مصر، نتيجة اجتياح فيروس كورونا.

وأكد أن هناك الكثير من دول العالم تبحث عن دول جديدة بديله للصين لتوفير الإمدادات الغذائية، ومنهم دول شمال أفريقيا مثل مصر والمغرب، حتى وإن حدثت صدمات أخرى مثل كورونا تكون تلك الدول موفرة قوية للغذاء والمواد المصنعة بدلا من الصين، مشيرا إلى أنه ليس من الغريب أن يجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من المستثمرين لمناقشة ذلك التفكير بأن تكون المنطقة الاستراتيجية لقناة السويس إحدى تلك السلاسل التي ستعتمد عليها دول العالم في مدها بالغذاء وغيره.