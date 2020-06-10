بلجيكا ترسل فريقا طبيا متخصصا إلى إيطاليا لمعاينة تطورات كورونا

توجه فريق طبي بلجيكي متخصص، اليوم، إلى إيطاليا من أجل اجراء مسح علمي ودراسة وضع الأشخاص الذين طوروا أجسام مضادة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكرت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء أن الفريق المتخصص سيعمل في اقليم بيمونتي شمال غربي إيطاليا، على متن مختبر متنقل، بهدف معاينة تطورات الوضع الوبائي للناس، تزامناً مع بدء العودة للحياة الطبيعية في هذه المنطقة.

وحول هذه المهمة الإنسانية الطبية، أكد رئيس الفريق الطبيب جان لوك جالا، أن الهدف يتمثل في اجراء مسح لتطور المرحلة المناعية والفيروسية للسكان.

وأوضح جالا: "سنجري الدراسة على عينة من 20000 شخص أصيبوا بفيروس كورونا، ومتابعة وضع هؤلاء الأشخاص في مرحلة رفع الاغلاق ومعرفة كيف طوروا أجسام مضادة".

وسيعمل الفريق البلجيكي على اجراء "مسحات أنفية وتحليلات دم للشريحة المشمولة بهذا المشروع".

وستتم عمليات البحث بموافقة الحكومة الإيطالية وبالاستعانة بنظم الأقمار الصناعية الأوروبية.و

وكان جالا، استخدم مخبره المتنقل ما بين 2014-2015 في غينيا لدراسة وباء أيبولا.