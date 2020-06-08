بلجيكا: فتح المساجد تدريجيا مع تطبيق الاشتراطات الصحية

أعلنت السلطة التنفيذية لمسلمي بلجيكا أن مساجد الدولة ستفتح أبوابها تدريجيا، اليوم، بعد ثلاثة اشهر من إغلاقها أثر تفشي جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت الهيئة التي تمثل المجلس التنسيقي للمؤسسات الإسلامية البلجيكية في بيان، إنه في إطار هذه المرحلة الأولى حددت السلطات الصحية في بلجيكا حدا أقصى لعدد المصلين في المساجد بحيث لا يتجاوز 100 مصل في كل صلاة، مشددة على ضرورة الحفاظ على مسافة 1.5 متر بين كل مصل وآخر.

ودعت الهيئة، إلى تفهم الإجراء الذي سيؤدي في بعض الأحيان إلى "فرض قيود على الدخول إلى المساجد بمجرد الوصول إلى الطاقة الاستيعابية".

وكانت السلطات في بلجيكا، أغلقت المساجد في مارس الماضي بسبب كورونا المستجد.

ويأتي قرار إعادة فتح المساجد في أعقاب قرار مجلس الأمن القومي البلجيكي في الثالث من يونيو الجاري بشأن الاستئناف التدريجي للأنشطة التي تنطوي على تجمعات الناس في أماكن العبادة في بلجيكا.

واعتبر البيان، أن هذه الإجراءات التدريجية التى نفذتها السلطات البلجيكية لا تعني أنه تم القضاء على "كوفيد 19" ولكنها تعني تراجع شدتها.

وبالنسبة للأشخاص الذين ينصحون بعدم الذهاب إلى المسجد بسبب تقدمهم في السن أو ضعف صحتهم، قالت الهيئة، إنه سيتم تقديم الدعم الروحي لهم من خلال علماء الدين لاسيما من خلال مقاطع الفيديو المسجلة في المسجد الكبير في بروكسل ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويعيش ما يقدر بـ 700 ألف مسلم معظمهم من المغرب وتركيا في بلجيكا التي يبلغ عدد سكانها نحو 11 مليون نسمة وعدد المساجد والمصليات فيها يصل إلى 350 مسجدا ومصلى.