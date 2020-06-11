حجوزات يوليو سارية.. فنادق البحر الأحمر تستعد لاستقبال السياحة الخارجية

تستعد فنادق البحر الأحمر لاستقبال السياحة الخارجية مطلع شهر يوليو المقبل، خاصة بعد تأكيد بعض من ملاك ومديري الفنادق، أن حجوزات شهر يوليو المقبل لم تلغى، وتلقيهم حجوزات جديدة، من خلال شركات السياحة، وعدد من السائحين مرتادي فنادق البحر الأحمر، ويتوقف الأمر على عودة حركة الطيران.

وأوضح عاطف عثمان، مدير عام أحد الفنادق بمرسى علم لـ"الوطن"، أن الفندق تتلقى عشرات الحجوزات من السائحين، الذين يكررون قضاء إجازاتهم بنفس الفندق الأعوام السابقة، ومن عدد من شركات السياحة الخارجية من الدول الأوربية، خاصة من دول إيطاليا وألمانيا وبلجيكا.

وأكد عثمان، على استعداد فنادق مرسى علم، لاستقبال السائحين، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التعقيم والتطهير، فور مغادرة آخر رحلات العائدين من الخارج، ليكون جاهزا في استقبال السياحة الخارجبة، خلال الفترة المقبلة.

كانت وزارة السياحة، منحت 6 فنادق جديدة بمرسى علم، شهادة السلامة الصحية، لاستقبال نزلاء السياحة الداخلية، وذلك بناء على تقرير اللجنة المشكلة من وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية، طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها وزارة السياحة والآثار.