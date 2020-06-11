حظك اليوم الخميس 11-6-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العذراء مستعد دائمًا لتقديم المساعدة لغيره، على الرغم من أنّه يكره طلب المساعدة من أحد.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

لا تصر على العناد فهناك دائما أشياء يمكن أن تتعلمها من الآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تهدأ فالصوت العالي لا يحل بل يعقد المسائل مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء ريهام عبد الغفور، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.