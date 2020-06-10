صبحي السيد: سعيد بما فعله السيسي معي.. "الناس بتدعيله في كل صلاة"

قال صبحي كامل السيد، إنه سعيد بلفتة الرئيس عبدالفتاح السيسي له، وإكرامه وتوفير ما يحتاجه: "أحب أحيي السيد الرئيس للفتتة الإنسانية، وكل الناس بتدعيله في كل صلاة".

وأضاف "صبحي"، خلال تقرير مصور له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية "الحياة"، أن ما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي معه ومع غيره، هو حنية أب لأبنائه، موضحا أنه أثناء سيره في منطقة الغورية، قام أحد الأشخاص بتصويره، وبث الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي: "قسم الدرب الأحمر كلموني وقالولي فيه حاجة خير ليك، ومأمور القسم أكرمني وكلهم حيوني".

وأكد أنه عمل بمجال العتالة لمدة 30 عاما، وهو ذا الـ69 عام: "نفسيتي ارتاحت بعد اللي عمله معايا السيد الرئيس وكرمني بالمحل وجهاز بنت ابني ومنحي رحلة للحج"، مشيرا إلى أنه فور استلامه للمحل، وجد به كل السلع الغذائية التي يحتاج إلى بيعها لتحقيق الربح: "جيت لقيت الوزارة المعنية فارشالي المحل، وأدوني المفتاح، وقالولي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وصلي رسالة اني تعبت ودلوقتي لازم أرتاح".